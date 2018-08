Ankara süüdistab Trumpi Türgi-USA suhete ohtuseadmises

Prokuratuuri väitel on Brunson seotud Kurdistani Töölisparteiga ning USA-s eksiilis elava islamivaimuliku Fethullah Güleniga. Ankara süüdistab Güleni 2016. aasta juulis Türgis toimunud riigipöördekatse korraldamises.

Türgi presidendi Recep Tayyip Erdoğani kõrge nõunik Ilnur Cevik ütles uudisteagentuurile AP antud intervjuus, et Ankara kaalub veel võimalikke vastumeetmeid, kuid soovib "minimeerida kahju".

"Kõik on väga pettunud. Keegi ei oodanud sellist käitumist kahe valitsusliikme suhtes," ütles Cevik.

"See, mida Türgi teeb, ei ole kõikide sildade põletamine, vaid ta püüab hoida silla alles ja püüab päästa seda, mis suhetest on järele jäänud," lisas ta.

"President Trump solvab Türgi kohtusüsteemi," jätkas Cevik. "Ta ütleb, et pastorit hoitakse Türgis pantvangis. Ta ei ole pantvang, ta on Türgis kohtu all."