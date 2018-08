USA senaatorid valmistavad ette Venemaale hävitavaid sanktsioone

«Meie eesmärk on muuta status quod ja määrata hävitavad sanktsioonid ja muud meetmed [president Vladimir] Putini Venemaa vastu, kuni see loobub USA valimistesse sekkumisest, peatab küberrünnakud USA infrastruktuuri vastu, lõpetab anneksiooni Ukrainas ja loobub püüetest Süürias kaost külvata,» lisas Graham.

«Selles eelnõus toodud sanktsioonid ja muud meetmed on kõige karmimad, mis eales kehtestatud ja see on otsene vastus Putini jätkuvale soovile õõnestada Ameerika demokraatiat,» lausus Graham.