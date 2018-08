K2 – Metsiku Mäe alistamine

Pole teada, millal võinuksime kuulda selle mäe olemasolust, kui Briti impeerium ei oleks 19. sajandi künnisel alustanud oma asumaa India täpset mõõdistamist ja kaardistamist. Hiigeltöö, mida tuntakse suure India maamõõdistamisena (The Great Trigonometrical Survey of India), vältas terve 19. sajandi ja tõi kaasa hulga tulemusi. Muu olulise kõrval said maailmale tuttavaks sealtkandi mäehiiglased kogu oma mastaapsuses, ehkki mitte veel kohe täiesti täpsete kõrgustega.

Just eelmainitud maamõõtmise tagajärjel tekkis asjaomastes ringkondades 1856. aastal veendumus, et kõrgeim mägi maamunal paikneb Himaalajas. Selsamal aastal tehti ka esimene ettepanek nimetada see tipp 20 aastat (1823–1843) India mõõdistamist juhtinud sir George Everesti auks Mount Everestiks. Uus nimi läks ladusalt käibele ning on kasutusel tänini, vaatamata asjaolule, et tunti ka mitmeid kohalikke versioone – näiteks Džomolungma.