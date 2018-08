ÜRO inimõigusjuht: valitsused häbistavad end ise

«Vaikimine ei too kaasa lugupidamist - üldse mitte,» sõnas Zeid ÜRO peakorteris peetud pressikonverentsil.

Zeid soovitab oma mantlipärijale sama, mida tema eelkäija Navi Pillay soovitas talle: «Ole õiglane ja ära diskrimineeri ühegi riigi vastu... Ole kohe löögivalmis.»

Zeid muretseb, et populism, sallimatus ja allasurumine on taas trendikaks muutumas.

«See kõik kuhjub, sest kui sa juba alustad sallimatuse teel, siis on väga raske seda peatada, kui just lõpuks ei satu sa konflikti,» ütles ta.

Zeidi sõnul on ta küsinud Ungari, Poola ja Austria populistidest liidritelt - kes on saavutanud poliitilist edu suuresti tänu vastuseisule massimigratsioonile - millist riiki nad tahavad näha 2030. aastal.

Kui trend saab olema autoritaarsuse suurendamine, kus iga riik ajab taga ainult oma huve, siis need huvid lõpuks põrkuvad ning juhtub see, mida nähti juba 20. sajandil, ütles Zeid. Möödunud sajandil sai inimkond aru, et asju tuleb hakata ajama teistmoodi, mis viis lõpuks ÜRO moodustamiseni, lisas ta.

ÜRO-s proovivad riigid oma probleeme koos lahendada, mitte üksteise arvelt, sõnas Zeid.

«Maailm ei lagune terrorirünnakute tõttu,» ütles Zeid. «Maailm laguneb, kui neile reageeritakse üle.»

«Me peame tõstma peegli iga valitsuse näo ette,» sõnas Zeid.

«Nad häbistavad iseend, kui võtavad oma rahvalt põhieeldused väärikaks eluks. Nad häbistavad iseend, kui diskrimineerivad osa oma kogukonna vastu. Nad häbistavad iseend, kuid õhutavad hirmu ja panevad inimesed kartma, et nad peavad järgima valitsuse tahet või seisma silmitsi tagajärgedega.»

«Kui korrumpeerunud valitsus varastas valimised või kallutas need enda kasuks ja siis väidavad, et ma ei saa midagi öelda, sest rikun nende suveräänsust, (siis küsin), kelle suveräänsust? Suveräänsus on alati rahvaga. Seda teostab valitsus oma rahva hüvanguks.»

Zeid lahkub ametist 31. augustil ning ta ei kandideeri uuest, sest ta enda sõnul teab, et ta ei saa ÜRO julgeolekunõukogus vajalikku toetust kokku.

Zeid ütles, et valitsused survestavad ÜRO inimõiguste ülemvoliniku bürood ja teda ennast, aga tõeline surve tuleb ohvritelt, kelle inimõigusi on rikutud Süürias, Iraagis, Kongos ja mujal.