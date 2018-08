Viimane lääne hotellikett lahkus Krimmist

Hotell jätkab tegutsemist, aga ei nimeta ennast enam Best Westerni nimega. Reisilehekülgedel leiab selle nüüd "Sevastopol Hotel and Spa" nime alt.

Lääneriigid kehtestasid sanktsioonid pärast Venemaa sissetungi Krimmi. Need tõkestavad USA ettevõtete tegevust Krimmis ja on ära keelanud uute investeeringute tegemise. On pikk nimekiri Krimmi elanikest ja organisatsioonidest, millega ettevõtted ei tohi koostööd teha. Samuti ei tohi lääne firmad kasutada Krimmi panku rahaülekanneteks.

Viimase nelja aasta jooksul on Krimmi investeeritud hulgaliselt vene raha. Pensionid ja avaliku sektori palgad on tõusnud ning Venemaa ehitab uusi infrastruktuuri objekte. Krimmi eraettevõtlus on aga tugevalt mõjutatud turismist ja kehtestatud sanktsioonid on sellele halvasti mõjunud.