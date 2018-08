Firmad varuvad enne Brexitit ravimeid

Prantsusmaal registreeritud Sanofi täiendab varusid nelja nädala võrra rohkem. See annab neile 14-nädalalise tarnevõimekuse.

Šveitsis tegutsev Novartise firma on samuti öelnud, et nad teevad ettevalmistusi, juhuks kui Suurbritannia lahkub Euroopa Liidust ilma mingi kokkuleppeta. Novartis ei ole oma plaanide üksikasju avaldanud.

Sanofi valmistab diabeedihaigetele vajalikku insuliini. Ettevõte on mures, et pärast Brexitit võivad aeglustuda nende transporditeed. Suurem osa Sanofi toodangust tuuakse Suurbritanniasse sisse mandri-Euroopast.

Patsentide turvalisus on meie peamiseks prioriteediks. Me oleme teinud ettevalmistusi rohkema toodangu hoiustamiseks, et olla valmis kõikideks muudatusteks tolli- või regulatsioonimehhanismides, ütles Sanofi Ühendkuningriigi haru tegevdirektor Hugo Fry.

Sanofil on kogemus 2005. aastast, kui Prantsusmaal korraldatud streigid pikendasid ravimite transpordiaega nelja nädala võrra.

Teiseks ravimifirmade mureks on kvaliteedikontroll. Seni on firma saanud transportida ravimeid kontrolliks Suurbritannia ja mandri vahel. Nn kõva Brexiti ehk täieliku Euroopa Liidu reeglite tühistamise korral muutuks vastav tegevus keeruliseks, mistõttu tuleb kontroll teha ära enne teistes liikmesriikides. Ettevõtte ennustab, et nad peavad koondama vähemalt 12 töökohta Suurbritannias.

Eelmisel kuul ütles AstraZeneca, et nad suurendavad ravimite varusid umbes 20 protsendi võrra.

Eelmisel nädalal ütles Ühendkuningriigi terviseminister Matt Hancock, et Inglismaa haigekassa valmistub ravimite ja vere varumiseks enne Brexitit.