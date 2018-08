Moskva: Vene sõjaväelased annavad KAV-is eranditult väljaõpet

«Venelaste peaülesanne on õpetada kohalikke sõjaväelasi selle jaanuaris-veebruaris Vene kaitseministeeriumi heategeval alusel tarnitud relvi ja tehnilisi vahendeid kasutama,» rõhutas Zahharova.

Meedia teeb kõik, mis selle võimuses, et moonutada informatsiooni ja reaalsust, mis puudutab Vene instruktoreid KAV-is, ütles Zahharova.

«Hetkel töötab KAV-is 175 Vene instruktorit, viis neist on sõjaväe ohvitserid ning 170 tsiviilisikud,» lisas ta.

«Vene spetsialistide abil on 600 Aafrika sõdurit välja õpetatud ning paljud neist on juba alustanud missioone, mille eesmärk on võidelda ebaseaduslike sõjaliste rühmituste vastu ja kaitsta tsiviilisikuid,» lisas välisministeeriumi esindaja.