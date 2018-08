USA kehtestas sanktsioonid Põhja-Koread aidanud Vene pangale

USA välisministeerium kehtestas sanktsioonid Agrosoyuz Commercial Bankile, sest see «teadlikult viis läbi või vahendas märkimisväärset tehingut» Han Jang-su nimel, kes juhib Põhja-Korea peamise välisvaluutapanga Foreign Trade Banki (FTB) haru Moskvas.

Ministeerium teatas, et sanktsioonid kehtestati ka Ri Jong-Wonile ja kahele FTB «varifirmale» - Dandong Zhongsheng Industry & Trade Co., Ltd ning Korea Ungum Corporation -, mis «vahendasid Põhja-Korea ebaseaduslikku finantstegevust».