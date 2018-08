Hispaania rajab keskuse Põhja-Aafrikast saabuvate migrantide haldamiseks

Põhja-Aafrikast saabuvate paadipõgenike arv on suvel hüppeliselt tõusnud.

Peaminister Pedro Sánchez teatas reedel, et keskus hakkab koordineerima Hispaania tegevust sisserändajate haldamisel.

Lisaks kulutab riik aasta lõpuks 30 miljonit "hädaolukorra plaanile", et suurendada vastuvõtukeskustes saadaolevate kohtade arvu ja muuta paremaks migrantidele osutatavat abi.

"Madrid peab läbirääkimisi ka Marokoga, kust inimsmugeldajad toimetavad migrante üle Vahemere. Maroko on rändevoogude haldamiseks ja kontrollimiseks võtmetähtsusega," sõnas peaminister. Samuti peetakse kõnelusi migrantide päritoluriikidega.

ÜRO andmeil toodi Hispaania vetest selle aasta esimese viie kuuga ära 8150 paadipõgenikku. Alates mai lõpust on paatidest päästetud pea 15 000 sisserändajat, mis on peaaegu 240 inimest päevas.

Seega möödus Hispaania Itaaliast ja on nüüd meritsi saabuvate migrantide arvu poolest Euroopa Liidus esimesel kohal.

Kokku on tänavu paadipõgenikke Hispaaniasse saabunud rohkem kui kogu eelmise aasta peale kokku. Hispaania merepääste pidi kohtade puudumise tõttu jätma osad päästetud inimesed Algecirase sadamalinnas lageda taeva alla.

Euroopa Komisjon teatas, et andis Hispaaniale pea 30 miljonit eurot hädaabi, et aidata Madridil tulla migrantidevooga paremini toime. Rahast 25,6 miljonit anti 2. juulil ja veel kolm miljonit anti neljapäeval.

See hõlmab Marokole ja Tuneesiale mõeldud 55 miljardi euro suuruse piirihaldusprogrammi kiiret elluviimist.

Samas on selle abiraha saadavalolek küsimärgi all. Komisjoni juht Jean-Claude Juncker kirjutas 26. juulil Sánchezele, et mitu liikmeriiki pole teinud sissemakset Aafrika jaoks mõeldud hädaolukorra usaldusfondi, kust abiraha tulema peaks. Koopia kirjast jõudis uudisteagentuuri AFP kätte.