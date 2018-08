Pompeo hoiatas Põhja-Koreale kehtestatud sanktsioonide rikkumise eest

Eile saatsid ÜRO eksperdid Julgeolekunõukokku raporti, milles öeldakse, et Põhja-Korea ei ole peatanud tuuma- ega raketiprogrammi ja rikub sanktsioone muu hulgas ulatusliku ebaseadusliku naftasaaduste laevalt laevale ümberlaadimisega.

Pompeo ütles Singapuris Aasia julgeolekukonverentsil ajakirjanikele, et USAl on uusi ja usaldusväärseid andmeid selle kohta, et Venemaa rikub ÜRO sanktsioone Põhja-Koreaga, kuna laseb tegutseda ühisettevõtetel ja annab välja uusi töölube Põhja-Korea võõrtöölistele.

«Washington suhtub kõigisse rikkumistesse väga tõsiselt,» rõhutas ta. «Kui need teated osutuvad õigeks, ja meil on põhjust uskuda, et nii see on, on see rikkumine,» lisas ta ja juhtis tähelepanu asjaolule, et ÜRO Julgeolekunõukogu hääletas sanktsioonide poolt üksmeelselt.

«Ma tahan igale resolutsioone toetanud riigile meelde tuletada, et see on tõsine asi ja me arutame seda Moskvaga,» ütles Pompeo.

«Me ootame venelastelt ja kõigilt riikidelt ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioonide täitmist ja Põhja-Korea sanktsioonide jõustamist,» lisas ta ja ütles, et USA suhtub tõsiselt igasse rikkumisse, mis viib kõrvale eesmärgist Põhja-Korea täielikult ja lõplikult tuumavabaks muuta.

Põhja-Korea liider Kim Jong-un ja USA president Donald Trump kohtusid 12. juunil Singapuris. FOTO: FALOS / MEGA / Scanpix

Pompeo kinnitas, et jääb kõigest hoolimata Põhja-Korea liidri Kim Jong-uni ja USA presidendi Donald Trumpi tuumadesarmeerimise kokkuleppe suhtes optimistlikuks.

«Korea poolsaare tuumavabaks muutmise protsess on asi, mille puhul minu arvates kõik teavad, et see võtab aega,» lausus ta.