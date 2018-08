Mõlemad Türgi ministrid on öelnud, et neil pole Ühendriikides varasid ja tõenäoliselt puuduvad USA ministritel varad Türgis, mis teeb kehtestatud sanktsioonid suuresti sümboolseteks. Analüütikud on siiski tõdenud, et ka sümboolsed sanktsioonid võivad Türgi niigi habrast majandust kahjustada.