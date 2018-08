USA-Mehhiko piiril ootab vanematega taasühendamist ligi 600 last

Neljapäeval kohtule esitatud ametlikel andmetel on praegu võimude hoole all 572 põgenike last. Neist 410 vanemad või hooldajad viibivad väljaspool Ühendriike, vahendas meedia.

«Paljud neist vanematest saadeti riigist välja ilma lapseta. Kõige selle põhjuseks on valitsuse eraldamispoliitika ning suutmatus vanemaid üles leida ja lastega taasühendada,» ütles San Diego ringkonnakohtunik Dana Sabraw.

«Tegelikkus on selline, et iga vanema kohta, keda üles ei leita, tuleb alaliselt orvustunud laps ja see on 100 protsenti administratsiooni süü,» lisas ta.

Sabraw andis valitsusele korralduse panna keegi vanemate otsimisega tegelema, sest see on suur töö. Praeguseks on üles leitud vaid 13 lapsevanemat.

Osa lapsi suudeti lubatud tähtajaks vanematega kokku viia. FOTO: PEDRO PARDO / AFP / SCANPIX

«Kohtunik keeldub laskmast valitsusel pääseda tema enda tekitatud kaosest,» ütles Ameerika Kodanikuvabaduste Liidu (ACLU) advokaat Lee Gelernt.

Valitsus on aga seisukohal, et ACLU peaks kasutama oma märkimisväärseid ressursse, advokaadifirmade võrgustikku, vabaühendusi ja vabatahtlikke leidmaks väljasaadetud vanemaid üles.

ACLU lubab teha, mis tema võimuses, kuid rõhutab, et vanemate ülesotsimise põhiraskus peab lasuma valitsusel.

«Põhjuseks pole mitte ainult valitsuse põhiseadusvastane eralduspoliitika, mis selle kriisini viis, vaid Ühendriikide valitsusel on ka väga palju suuremad ressursid kui ühelgi vabaühendusel,» seisab ACLU raportis.

Gelernt süüdistab Washingtoni ka väljasaadetud vanemate ülesleidmist lihtsustava info kinnipidamises.

Sabraw andis 26. juunil käsu, et Mehhiko piiril üksteisest eraldatud põgenikest lapsed ja nende vanemad tuleb 30 päeva jooksul ehk 26. juuliks taasühendada. Alla viieaastased lapsed tulnuks vanematega taasühendada kahe nädala jooksul, 10. juuliks.