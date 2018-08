Tuneesias avaldati meelt naiste ja homode õiguste vastu

«Me tahame, et need ettepanekud tagasi võetaks, sest need õõnestavad islamiusu põhialuseid ning kujutavad ohtu perekondade ja riigi ühtsusele,» selgitas meeleavaldusel osalenud Mohamed Mednini.

Ettepanekuid on 230 lehekülge ja nendega loodetakse kirjutada ümber kehtivad seadused, mille aluseks on islamiseadused. Näiteks on praegu naistel õigus pärida vaid pool sellest, milleks on õigus meestel.