Kuumalaine Lõuna-Euroopas ähvardab purustada rekordeid

Portugali Mere- ja Atmosfääriinstituudi (IPMA) teadlane Paula Leitão ütles, et Lissaboni lähedal Setúbalis peaks täna õhutemperatuur kerkima 46 kraadini. Riigi läbi aegade kõrgeim temperatuur registreeriti 2003. aastal, mil mõõdeti 47,7 kraadi, seega on kuumarekordi purustamine väga lähedal.

Viinis, kus täna on kõigest 34 kraadi, pandi rannavõrkpalliturniiril korda pidavatele politseikoertele siiski sussid jalga, et neid kõrvetuse eest kaitsta. Koerad peavad kõndima tundide kaupa pinnal, mille temperatuur võib ulatuda 50 kraadini, seletas politsei.

Hollandis suleti mitu kiirteelõiku, kus asfalt on ohtlikult sulama hakanud. Zwolle linnas on hakatud lõikama paplite oksi. Telekanal NOS selgitas, et need võivad muidu kuumaga murduda ja inimestele pähe kukkuda.