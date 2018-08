Šveitsis hukkus väikelennukiõnnetuses neli inimest

Nidwaldeni kantoni politsei andmeil kukkus lennuk alla hommikul Hergiswili linna lähedal. Võimud saatsid helikopteri sündmuspaigale puhkenud põlengut kustutama, et päästjad saaksid oma tööd alustada.

Lennuk oli tugevasti põlenud ja ametiisikutel ei õnnestunud ohvrite isikuid koheselt tuvastada, kuid hiljem liikus meedias info, et kõik hukkunud olid sama perekonna liikmed. Surma said ema, isa ja kaks väikest last.