Bin Ladeni ema: Osama oli hea laps

Bin Ladeni ema Alia Ghanem tõdes intervjuus, et Osama näol oli tegemist argliku ja hea lapsega, kellest sai ülikoolis ajupesu ohver.

Perekond nägi al-Qaeda rühmituse rajanud Bin Ladenit viimati 1999. aastal Afganistanis, kaks aastat enne 11. septembri terrorirünnakuid. Bin Laden läks Afganistani 1980. aastatel, et sõdida Nõukogude vägede vastu.

«Me olime kõik endast väljas. Ma ei tahtnud, et midagi sellist juhtuks. Miks pidi ta kõik niimoodi hülgama,» vastas Ghanem ajakirjaniku küsimusele selle kohta, kuidas ta end tundis, kui pojast sai džihadist.

«Noorimast vanimani, me kõik tundsime tema pärast häbi. Me teadsime, et meid ootavad kohutavad tagajärjed. Meie välismaal elavad sugulased tulid kõik tagasi Saudi Araabiasse,» laususid vennad 11. septembri terrorirünnakuid kommenteerides.