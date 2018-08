Video: California osariigis on metsapõlengutes hukkunud 7 inimest

Tulekahju seitsmes ohver oli elektriettevõtte töötaja. Varem on tulekahju tagajärjel surma saanud kuus inimest, nende hulgas vanaema ja kaks last, tuletõrjuja ja buldooserijuht.

Niinimetatud Carri tulekahju on piirkonnas läbi aegade üks hävitavamaid. Käesoleva aasta metsapõlengud on enda alla haaranud rohkem maad, kui ühelgi eelneval aastal.

«Põlengute hooaeg on tegelikult alles alguses. Olukord, mis on tavaliselt põlenguhooaja tippajal, on praegu kätte jõudnud kohe alguses,» ütles metsatulekahjude osakonna juht Ken Pimlott.