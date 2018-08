Briti kaubandusminister: leppeta Brexit on tõenäolisem kui leppega

Fox ütles ajalehele Sunday Times, et Euroopa Liidu ametnike järeleandmatus sunnib Suurbritanniat ühendusest lahkuma ilma leppeta. Ministri sõnul on leppeta lahkumise tõenäosus 60 protsenti.

«Kui Euroopa Liit otsustab, et valimata ametnike teoloogilised kinnismõtted kaaluvad üles Euroopa rahva majandusliku heaolu, siis on see bürokraatide, mitte rahva Brexit - siis on sellel ainult üks tulemus,» ütles Fox.