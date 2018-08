KKK värbab lapsi lendlehtede ja kommi abil

Osariigi politsei on alustanud juurdlust uurimaks Ku Klux Klani niinimetatud avalikkuse teadlikkuse tõstmise kampaaniat, mis on eelkõige suunatud lastele.

Üks New Yorgi osariigis leitud Ku Klux Klani propagandapakike.

Westmorelandi linna elanikud ütlesid, et pakikesed ilmuvad laste kooliteele hommikul kella nelja ja kuue vahel, et kommiga propagandamaterjali leiaksid koolibussile minevad lapsed.

Kohalikud elanikud on ehmunud, sest ei uskunud, et niivõrd tolerantses osariigis nagu New Yorgis võiks sellist propagandat kohata.