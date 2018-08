Druusid protestisid Tel Avivis Iisraeli kui juudi rahvusriigi vastu

Peaminister Benjamin Netanyahu asus tänasel kabinetiistungil seadust kaitsma, kinnitades, et see ei kahjusta ühtki kodanikku, vaid kindlustab Iisraelile tuleviku juudi rahva riigina ka tulevasteks põlvkondadeks.

Juulis vastu võetud seaduses on Iisraeli nimetatud juutide ajalooliseks kodumaaks ning öeldud, et neil on seal eriline õigus enesemääramisele. Seaduse vastaste sõnul teeb see mittejuutidest teise järgu kodanikud.