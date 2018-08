Trumpi poolehoidjad: president teeb suurepärast tööd

Hoolimata sellest, et käimas on uurimine Venemaa sekkumise kohta USA presidendivalimistesse ja et Trumpi endine kampaaniajuht Paul Manafort on kohtu all, arvavad tema poolehoidjad, et president teeb suurepärast tööd.

Wilkes-Barre linnas Pennsylvania osariigis toimunud kampaaniaüritusest võttis osa suur hulk Trumpi poolehoidjaid, kelle meelest teeb president head tööd maksude alandamise, immigrantide riigist eemalehoidmise ja välismaa liidrite paikapanemisega.

Kampaaniaüritusele kogunes suur hulk inimesi. FOTO: Leah Millis / REUTERS / Scanpix

«A+,» hindas Trumpi tegevust kampaaniaüritusele koos abikaasa ja lapsega 100 kilomeetri kauguselt kohale sõitnud Suzie DeFranco.

Kõige enam valmistab DeFrancole rõõmu maksureform, mis tema sõnul säästab talle sel aastal 300 dollarit. Lisaks kiitis ta presidenti valimislubaduste hoidmise eest.

«Mulle meeldib asjaolu, et ta tahab ehitada müüri (USA-Mehhiko piirile),» sõnas 51-aastane Bryan Trojan.

«Immigrandid võtavad ära neilt inimestelt, kes siin riigis elavad. Ma mõtlen, et nad tulevad siia ja saavad valitsuselt abi, saavad igasugu asju ja võtavad neid ära kohalikelt, kes neid väga vajavad,» ütles ta.

Trumpi poolehoidjad kampaaniaüritusel. FOTO: Leah Millis / REUTERS / Scanpix

«Ta asetab Ameerika esikohale. Ükskõik, mis olukorras: olgu tariifide või läbirääkimistega, ta asetab ameeriklased esikohale teiste riikide ees ja nii oleks pidanud alati olema,» sõnas Trumpi poolehoidja Phyllis Morgan. «Ta taastab Ameerika uhkuse.»

«Vaata mida ta on suutnud teha Põhja-Koreaga. Ma arvan, et tema läbirääkimisoskused on väga head,» lisas Morgan. Veel üks kohalolija tõdes Põhja-Korea läbirääkimisi silmas pidades, et Trump töötab rahu nimel.

Kui ajakirjanikud mainisid, et hiljuti on tulnud uudiseid sellest, et Põhja-Korea ei ole tuumarelva arendamist katkestanud, teatasid poolehoidjad Trumpi sõnu kasutades: «Need on libauudised.»

«Ma ei usu enam midagi, mida räägib peavoolumeedia. Ma ei usu midagi, mida nad ütlevad,» sõnas DeFranco.

FOTO: Mandel Ngan / AFP / Scanpix