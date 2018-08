Afganistanis hukkunud kolm NATO sõdurit olid tšehhid

Jalgsipatrulli vastu suunatud enesetapurünnakus said haavata üks Ühendriikide ja kaks Afganistani sõdurit. Tšehhi relvajõudude teatel said rünnakus surma 36-aastane Martin Marcin, 28-aastane Kamil Beneš ja 25-aastane Patrik Stepanek.

Sõjaväe avalduses öeldi, et omakseid on teavitatud ja kaitseminister Lubomír Metnar avaldas neile kaastunnet. Peaminister Andrej Babiš avaldas samuti kaastunnet ja ütles, et hukkunud olid «kangelased, kes võitlesid terroristide vastu nii kaugel kodust». «Ma hindan seda, mida nad on teinud meie riigi heaks,» lisas valitsusjuht.