Inimesed jalutamas Velesi linnas. Et palgad on seal väikesed, haarasid paljud 2016. aastal kinni võimalusest teenida lisa, kirjutades Donald Trumpi heaks libauudiseid.

Jovan sai tasuks selle eest, et aitas 2016. aasta USA presidendi valimiste ajal teha väikesest Makedoonia linnakesest Velesist valeuudiste tootmise keskuse, paari Nike’i ketse ja puhkuse Kreekas.

Velesi linna rahahädas inimestel on ükskõik, et nende kirjutatud libauudiste abiga sai USAs võimule Donald Trump – tähtsam on toit laual ja võimalus osta uued ketsid.