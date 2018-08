Pompeo: USA jõustab sanktsioonid Iraani vastu

Küsimusele, kas Teheranil on võimalik meetmetest mööda hiilida, lausus Pompeo ajakirjanikele, et Ühendriigid kavatsevad sanktsioonid jõustada.

"Jutt on üksnes iraanlaste rahuolematusest nende enda valitsusega, ning president on üsna selgelt öelnud, et me tahame, et Iraani rahval oleks tugev hääl oma juhtkonna üle otsustamisel."