Saudi Araabia saadab välja Kanada suursaadiku, kutsub tagasi enda oma

Ministeerium märkis, et Kanada saadikul Ar-Riyadis on 24 tundi aega riigist lahkuda. Ühtlasi lisati, et kõik uued äri- ja investeerimistehingud Ottawaga külmutatakse.

Saudi Araabias on viimastel nädalatel vahistatud üle tosina naisõiguslase, keda süüdistatakse riigi julgeoleku õõnestamises ja koostöös vaenulike riikidega. Mõned neist on vabastatud.

"On väga kahetsusväärne, et Kanada avaldusse ilmusid sõnad "viivitamatust vabastamisest" .... see on riikidevahelistes suhetes lubamatu," deklareeris ministeerium.