Chicagos puhkes vägivallalaine: ööpäeva jooksul lasti maha viis inimest, vigastada sai 44

Chicago politseijuht Fred Waller ütles eile pärastlõunal pressikonverentsil, et mõned tulistamised olid seotud jõugukonfliktidega. «Chicago linn tegi läbi vägivaldse öö. Juhuslike või suunatud tulistamiste juhtumid meie tänavatel on täiesti vastuvõetamatud,» sõnas ta.

Waller ütles eile, et Chicagos on tulistamiste arv tänavu langenud 30 ja mõrvade arv 25 protsenti. «Seda ei saa mingil juhul pidada võiduks, aga me liigume õiges suunas.»

Politseijuhi sõnul on linna tänavatelt eemaldatud 5500 ebaseaduslikku relva. «Ma luban sellele linnale, et me ei saa lüüa. Me kõik elame selles linnas ja tahame, et see oleks turvalisem.»