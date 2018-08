Saksa sisejulgeolekuteenistus: islamistlikud lapsed ohustavad Saksamaad

Funke meediagrupi poolt tsiteeritud raportist ilmnes, et BfV hinnangul muutub noorte täiskasvanute ja alaealiste radikaliseerumine järjest tõenäolisemaks ning toimub varasemast kiiremini.

BvFi dokumendi kohaselt on mõjutatud umbes 300 last Saksamaal. «Lapsi mõnes nendest perekondadest on sünnist saati kasvatatud ekstremistliku maailmavaatega, mis õigustab vägivalda teiste vastu ning alandab neid, kes pole osa nende grupist,» seisis raportis.