AP: USA poolt toetatud Saudi koalitsioon sõlmib salakokkuleppeid Al-Qaedaga ja maksab terroristidele

Ütlemata on aga jäetud, et suur osa neist võitudest saavutati ainsatki lasku tegemata.

Põhjuseks on koalitsiooni salakokkulepped al-Qaeda kohaliku haru võitlejatega, kellest osa on saanud raha linnadest ja asulatest lahkumise eest, teistel on aga lubatud taanduda, võttes kaasa relvad ja rüüstamise tulemusena saadud rahahunnikud, selgub uudisteagentuuri Associated Press (AP) uurimusest.

Sajad Al-Qaeda liikmed on värvatud koalitsiooni ridadesse võitluseks šiiamässulistega.

Tänu neile kompromissidele ja kokkulepetele on Al-Qaedal võimalik järgmisel päeval taas lahingusse astuda ja üha tugevamaks muutuda. Kokkulepete osaliste sõnul on neist teadlik ka USA, kes on seetõttu loobunud nii mõneski droonirünnakust pühasõdalastele.

Erinevad konfliktid

AP paljastatud tehingud toovad ilmsiks vastandlikud huvid Araabia poolsaare edelanurgas kahes üheaegselt peetavas sõjas.

Üks konflikt, milles USA teeb koostööd araabia riikide, eriti Araabia Ühendemiraatidega, käib eesmärgiga vabaneda äärmusrühmitusest, mida tuntakse Araabia poolsaare Al-Qaedana (AQAP).

Suurem ettevõtmine on aga Jeemeni kodusõda, kus valitsust toetav koalitsioon peab võitlust šiiamässuliste huthidega, keda toetab Iraan.

Selles sõjas on Al-Qaeda võitlejad sisuliselt Saudi koalitsiooni ja nende liitlase USA-ga ühel poolel.

Jeemeni valitsusmeelsed võitlejad. FOTO: SALEH AL-OBEIDI / AFP / SCANPIX

«USA sõjaväe elemendid on teadlikud, et suur osa riigi tegevusest Jeemenis on seotud AQAP-i abistamisega ja põhjustab ängi,» ütles terrorismi jälgiva Ühendriikide mõttekoja Jamestown Foundation töötaja Michael Horton.

«Siiski on AÜE ja Saudi Araabia kuningriigi toetamine võitluses selle vastu, milles USA näeb Iraani ekspansionismi, tähtsamal kohal kui võitlus AQAP-iga ja isegi tähtsam Jeemeni stabiliseerimisest,» ütles Horton.

AP uurimistöö aluseks on Jeemenist kogutud andmed ja jutuajamised rohkem kui kahekümne ametiisiku, seal hulgas Jeemeni julgeolekuametnike, omakaitsejuhtide, hõimuvahendajate ja nelja Al-Qaeda haru liikmega.

Sõda on farss

AP andmetel värbavad koalitsiooni toel võitlevad omakaitseväed aktiivselt Al-Qaeda liikmeid või äsjaseid liikmeid, sest neid peetakse headeks sõjameesteks.

Nii koosnevad koalitsiooniväed omakaitsevõitlejaist, erinevatest rühmitustest, hõimude sõjapealikest ja väga kohalike huvidega hõimuliikmetest. Kõige sellega on läbi põimunud AQAP-i võitlejad.

Nii näiteks saab üks Jeemeni komandör, kelle USA kandis eelmisel aastal Al-Qaedaga seotuse eest terroristide nimekirja, oma üksuste juhtimise eest raha AÜE-lt. Teisel komandöril, kelle vägedele Jeemeni president andis hiljuti 12 miljonit dollarit, on lähimaks abiliseks tuntud Al-Qaeda tegelane.

Suur osa AÜE ja tema liitlaste väidetavast sõjast Al-Qaedaga on farss, ütles Horton.