Medvedev: Gruusia NATOsse astumine tooks hirmsa tüli

Medvedevi arvates võib see vallandada hirmsa tüli. «Ma ei saa aru, milleks see vajalik on,» ütles peaminister. Seejuures rõhutas ta, et 2008. aasta Gruusia-Lõuna-Osseetia konflikt, millesse sekkus Venemaa, oli välditav.

NATO peasekretär Jens Stoltenberg kordas juulis NATO tippkohtumisel oma varasemat lubadust, et Gruusiast saab ühel päeval NATO liige. Vene president Vladimir Putin kostis selle peale koheselt, et Venemaa suhtub Gruusia ja Ukraina NATOsse astumisse halvasti. Vene presidendi sõnutsi on see «Otsene ja vahetu oht meie riigi julgeolekule».