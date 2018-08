Saksa võimud saatsid uiguurist asüülitaotleja ekslikult Hiinasse

BAMF ei avalda küll üksikjuhtumite kohta detaile, kuid teatas BRile, et isiku väljasaatmine on sellistel tingimustel lubamatu.

Uiguuri advokaat Leo Borgmann ütles, et ta pole pärast väljasaatmist mehe kohta teateid saanud. «Pole mingeid elumärke. Me kardame, et ta on kinni võetud,» ütles Borgmann BRile.