Saksamaal on pead tõstmas uus parteideülene vasakpoolne liikumine

Projekti eestvedaja Wagenkenchti sõnul on ettevõtmise eesmärk uue võimuliidu moodustamine Saksamaal. «Meie siht on loomulikult senisest teistsugune poliitiline enamus ja uus, sotsiaalse päevakorraga valitsus.»

Die Linke parlamendifraktsiooni kaasjuht Dietmar Bartsch on varem väljendanud Wagenknechti idee osas skeptitsismi, kuid on nüüd mõttele enam avatud.

«Paremalt on alustatud kultuurivõitlust. Me peame tõsiselt võtma iga ideed, mis neile vastandub,» lausus Bartsch. «Võib-olla õnnestub [vasakpoolsetel] nii poliitilisi sidemeid omavahel tugevdada ja taas teistsuguse parlamendienamuseni jõuda.»

«Mõte on hea. Hetk on õigesti valitud. Vajadus sügava muudatuse järele on hiiglaslik,» kirjutasid Saksamaa Sotsiaaldemokraatliku Partei (SPD) parlamendisaadik Marco Bülow, Die Linke saadik Sevim Dagdelen ja Roheliste saadik Antje Vollmer ühiselt Der Spiegelis.