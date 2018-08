Bulgaaria maffiaboss arreteeriti Istanbulis

Bulgaaria võimud olid saanud informatsiooni, et Željazkov on riigist pagenud ja palusid Interpolil välja anda rahvusvahelise tagaotsimiskäsu.

Istanbuli politsei organiseeritud kuritegevuse üksusel oli andmeid, et tagaotsitav peatub Istanbuli Bakırköy linnaosa hotellis. Nad korraldasid operatsiooni Željazkovi tabamiseks. Samuti kinni peetud viis bulgaarlast ja Željazkovi tüdruksõber on riigist välja saadetud. Kuues mees, kes on Türgi kodanik, on katseajal vabastatud.