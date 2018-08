Video: Lõuna-Korea naised võitlevad riigis lokkava piilukaamerapornoga

Alates maist on naised kogunenud Soulis korra kuus ning liikumisest on saanud Lõuna-Korea läbi aegade kõige suurem naiste eestvedamisel korraldatud protestiaktsioon.

Meeleavalduste peamiseks ajendiks on tehnikalembeses riigis peaaegu iga päev uudistesse jõudvad lood sellest, kuidas mehed on salaja filminud naisi koolis, kontoris, ühistranspordis või ka tualettruumis.

Läinud laupäeval kogunes meeleavaldusele 70 000 inimest hoolimata sellest, et Lõuna-Korea ägab kuumalaine küüsis.

Suurem osa meeleavaldajaid varjas oma nägu mütsi, päikeseprillide või maskiga, sest varem on protestidel osalejaid internetis kiusatud ja ahistatud.

Lõuna-Korea on uhke oma tehnikasaavutuste, ülikiire interneti ja moodsate nutitelefonide kasutuse poolest, kuid kõik see on teinud elu lihtsaks pervertidel, kelle salaja salvestatud videosid jagatakse laialdaselt interneti jututubades ja failijagamise keskkondades ning kasutatakse reklaamina prostitutsiooni ja hasartmänge vahendavatel veebilehtedel.