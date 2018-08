Iraani presidendi sõnul on USA alustanud nendega psühholoogilist sõda

«Nad on alustanud psühholoogilist sõda Iraani vastu, et kasvatada lõhe meie rahva seas,» ütles Rouhani.

USA president Donald Trump ütles esmaspäeval, et on valmis Iraaniga uue tuumaleppe sõlmima, kuid kinnitas, et Washingtoni otsus sanktsioonid taastada on jõus.