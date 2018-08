California lõunaosas hukkus lennuõnnetuses viis inimest

Õnnetus juhtus, kui väikelennuk lähenes Orange´i maakonnas asuvale John Wayne´i lennuväljale. Kõik pardalolnud said kohapeal surma, maapinnal keegi viga ei saanud.

"Me vaatasime üles ja nägime nina ees allasööstvat lennukit. See oli südantlõhestav näha, kuidas see purunes ja põlema süttis," rääkis tunnistaja Ella Pham.