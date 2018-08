FSB agent üritas opositsionääri lillebuketiga üle meelitada

Kui nad veidi aega hiljem kohtusid, teatas mees, et töötab FSB heaks ning pakkus naisele võimalust informaatorina töötada. Grjaznevitš ähvardas pakkumisest avalikult rääkida, mille peale mees vihjas, et selline tegu võib pressisekretärile halvasti mõjuda, sest FSB-l on tema kohta andmeid. «Neil võib sinu kohta materjali olla, aga ärge arvake, et nende heaks töötamine teid päästab,» hoiatas Grjaznevitš sotsiaalmeedias.