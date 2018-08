Tüli jätkub: London kavatseb nõuda Moskvalt Novitšoki-rünnakute korraldajate väljaandmist

Guardiani andmetel on Briti prokurörid teinud vajalikud ettevalmistused, et nõuda kahe venelase väljaandmist. Suure tõenäosusega käivitab see uuesti tõsise diplomaatilise tüli kahe riigi vahel, sest on ülimalt tõenäoline, et Venemaa annab sellisele nõudmisele eitava vastuse.

Julia Skripal. FOTO: Dylan Martinez / PA Wire/PA Images/Scanpix

Endine spioon Sergei Skripal ja tema tütar Julia mürgitati märtsis Salisbury linnas sõjaliseks otstarbeks mõeldud närvimürgiga Novitšok. Nad leiti teadvusetult ühe kaubamaja ees asuvalt pingilt. Vaid mõni kuu hiljem tuli veel kahele inimesele Novitšoki tõttu abi anda.

Dawn Sturgess ja Charlie Rowley puutusid Novitšokiga kokku peale seda, kui Rowley leidis parfüümipudeli ning kinkis selle Sturgessile. Veidi aega hiljem haigestusid mõlemad tõsiselt. Skripalid ja Rowley pääsesid eluga, Sturgess suri.

Dawn Sturgess FOTO: HANDOUT / REUTERS/Scanpix

Juurdlust juhtiv Londoni politsei ega prokuratuur polnud valmis väljaandmise kohta käivat informatsiooni kommenteerima. Siseministeeriumi sõnul on juba pikalt austatud põhimõtet, et väljaandmispalvest ei räägita enne, kui selle palve esitamise järel on isik kinni peetud. Enne kinnipidamist ei ole võimalik siseministeeriumil andmeid kinnitada ega ümber lükata.

Eelmisel kuul teatasid uurijad, et on kahtlusalused kindlaks teinud ning tegu on venelastega. Uurimisega seotud allikate sõnul identifitseeriti kahtlusalused turvakaamerate salvestiste ning riiki sisenenud isikute nimekirjade kontrollimise teel.

Briti valitsus on veendunud, et Novitšoki kasutamise eest vastutab Moskva. Novitšok on sõjaväelisel otstarbel arendatud närvimürk, mis pärineb Nõukogude Liidust.

Suurbritannia nõudis 2007. aastal kahe venelase väljaandmist, keda kahtlustati endise FSB agendi Aleksandr Litvinenko mürgitamises radioaktiivse ainega. Venemaa president Vladimir Putin keeldus.