Parklandi koolitulistaja väitel käskis deemon tal hävingut külvata

Parklandi keskkoolis toimunud tulistamise järel läbi viidud ülekuulamise käigus sõnas 19-aastane Cruz, et hääl tema peas muutus pärast ema surma eelmise aasta novembris tugemavaks.

Browardi šerifijaoskonna avaldatud intervjuutranskriptsiooni kohaselt ütles Cruz, et deemoni hääl käskis tal põletada, tappa ja hävitada. Samuti nõudis hääl nädal enne 14. veebruaril toimunud koolitulistamist pargis veresauna korraldamist.

Cruz needis ennast kahel korral ülekuulamise käigus ning teatas korduvalt, et tahab surra.

Noormees märkis, et ei tea, mis takistas teda enne Parklandi koolitulistamist pargis veretööd korraldamast, kuid lisas, et hääl juhendas teda ostma tulistamiseks kasutatud AR-15 poolautomaatrelva. Samuti teatas hääl Cruzile ülekuulamise ajal, et ta ennast tapaks.