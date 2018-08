USA jõustab 25-protsendise tariifi 60 miljardi eest Hiina kaupadele

USA kaubandusesindaja Robert Lighthizeri ametkond (USTR) teatas teisipäeval, et tariifid jõustuvad 279 Hiina kauba suhtes osana meetmetest Hiina kaubanduspoliitikate vastu, mis Ühendriikide ametnike sõnul julgustavad varastama riigi tehnoloogiat. Nende seas on mootorrattad, traktorid, raudteeosad, mootorid, põllumajandustehnika ja vooluringi osad.

Ehkki Ühendriikide teisipäevane samm oli ootuspärane, kinnistab see arvamust, et diplomaatilisi jõupingutusi kaubandussõja vältimiseks maailma kahe suurema majanduse vahel käimas ei ole.

Hiina on juba vastanud USA sammudele omapoolsete imporditollidega ning teatas reedel, et on valmis rakendama uusi kaubandustariife 60 miljardi dollari väärtuses USA kaupadele, kui Washington viib ellu oma viimase ähvarduse kehtestada Hiina kaupadele 25-protsendine 200 miljardi dollari väärtuses.