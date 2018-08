USA kutsus Venemaad Gruusia okupeeritud aladelt lahkuma

Venemaa tunnustas 2008. aasta viiepäevase augustisõja järel Lõuna-Osseetia ja Abhaasia iseseisvust pärast seda, kui need piirkonnad olid end Gruusiast sõltumatuks kuulutanud. Rahvusvaheline kogukond peab neid Gruusia okupeeritud territooriumiteks ning mõlemas asuvad Vene sõjaväebaasid.

"Meie positsioon Venemaa okupeeritud Gruusia Abhaasia ja Lõuna-Osseetia piirkondade suhtes on kõikumatu. Need piirkonnad on osa Gruusiast," ütles Ühendriikide välisministeeriumi pressiesindaja Heather Nauert.