Hispaania vetes päästeti peaaegu 460 migranti

Kuigi Euroopasse meritsi jõudvate migrantide üldarv on 2015. aastaga võrreldes tuntavalt langenud, on Hispaaniasse saabuvate migrantide arv viimastel kuudel järsult tõusnud.

Teisipäeval toodi Gibraltari väinas ja Alboráni merel üheksast paadist ära 458 inimest, nende seas 13 last, teatas Hispaania rannavalve Twitteris.

Hispaaniast on saanud Itaalia asemel migrantide peamine sihtpunkt pärast seda, kui Liibüa võimud on Rooma survel migrantide rannikult lahkumise raskemaks teinud.

Tänavu on meritsi Hispaaniasse saabunud umbes 23 000 inimest ning katsel seda teha on hukkunud 307 inimest, selgus Rahvusvahelise Rändeorganisatsiooni (IOM) andmetest. Seitsme kuu jooksul riiki saabujaid on rohkem kui terve eelmise aasta peale kokku.