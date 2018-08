Venemaa vanglas näljastreiki pidava Ukraina filmimehe seisund on halb

Advokaat Dmitri Dinze külastas Sentsovi eile vanglas ja ütles hiljem, et tema kliendi veres on punavereliblede tase väga madal ning südamelöökide sagedus on langenud 40 löögini minutis.

«Ta näeb halb välja, kuid püüab vastu pidada,» ütles Dinze režissööri kohta, kes on lubanud jätkata näljastreiki, kuni Venemaa vabastab kõik ukrainlastest poliitvangid. 86. päeva streikiv Sentsov keeldub toidust, kuid meedikud manustavad talle mõningaid toiduasendajaid.

Üks režissööri sugulane ütles juulis, et 190 sentimeetri pikkune mees on kaotanud alates streigi algusest oma tavapärasest kaalust 15 kilo ning kaalub nüüd 100 kilo asemel 85.

Vene vanglateenistus teatas eile, et Sentsovi tervislik seisund on «vastuvõetav», kuid Dinze sellega ei nõustu. «Ei, ma pole nõus. Tema seisund on halb,» lausus ta.

Advokaadi sõnul on Sentsov teadlik sellest, et ta võib surra. «Ta on valmis võitlema oma positsiooni eest lõpuni,» lisas ta.

Dinze postitas Facebooki ka eilset kuupäeva kandva Sentsovi käsitsi kirjutatud kirja, kus ta lükkab tagasi advokaatide ettepaneku lasta ta üle viia oma kodupiirkonnas Krimmis asuvasse haiglasse ja tunnistab oma halba tervislikku seisundit.

«Ei pruugi juhtuda, et nad viivad mu sinna elusana. Minu seisund ei võimalda praegu transporti, mistõttu ma jään praegu sinna, kus olen,» lausus režissöör.

Ta põhjendas kirjas ka ravist keeldumist teadliku valikuga. «Ma ei ole haige, ma olen näljastreigil ja ei kavatse lõpetada.»

Venemaa pidas Sentsovi kinni Krimmis 2014. aastal. 2015. aasta augustis mõistis Doni-äärses Rostovis asuv Põhja-Kaukaasia sõjaväekohus Sentsovi süüdi terroriühenduse loomises Krimmis ning määras talle 20 aastat vangistust range režiimiga vangilaagris.

Vene riik süüdistas Sentsovi terrorirünnakute planeerimises Krimmi poolsaarel. Euromaidani protestide ajal tegutses Sentsov Automaidani aktivistina ning 2014. aasta Krimmi konflikti ajal aitas ta Krimmi poolsaarel asuvates sõjaväebaasides lõksus olnud Ukraina sõduritele toitu ja muid varusid transportida.

Filmimees vahistati 2014. aasta mais ja Venemaa julgeolekuteenistus FSB esitas talle ning kolmele väidetavale asjaosalisele süüdistuse Krimmi poolsaarel asuvate linnade infrastruktuuri vastu suunatud rünnakute kavandamises. Kõiki mehi süüdistati ka Ukraina Paremsektori liikmeks olemises.