Politico: Putin pakkus Helsingis Trumpile relvastuse vähendamise kava

Portaali kätte jõudis venekeelne dokument pealkirjaga «Dialoog relvastuskontrolli küsimuste üle», mille Putin Trumpile andis. «Dokumendi Politicole edastanud inimene ütles, et sai selle Venemaa ametlikult esindajalt, kes ütles, et see anti Helsingis Trumpile,» seisis portaalis.