Vene sõjandusekspert sarjas Eesti kohal toimunud vahejuhtumi valguses NATO piloote

Kuigi suurem osa uudistest on koostatud Eestist tulnud ametlike avalduste põhjal, siis Venemaa riiklikule uudisteagentuurile RIA Novosti kommentaari andnud ekspert väitis, et tegu oli näitega NATO pilootide käpardlikkusest.

RIA Novosti tugines oma esimestes teadetes Eesti kaitseväe avaldusele ning õhuväe ülema kolonel Riivo Valge kommentaaridele.

Küll aga avaldati täna hommikul Venemaa sõjanduseksperdi Igor Korotšenko kommentaar juhtunule. Sama mees on muu hulgas väitnud, et Krimm on Venemaa lahutamatu osa.

Korotšenko viskas õli tulle ja väitis, et Venemaal vedas hullupööra, et rakett sinna ei jõudnud.

«On õnnelik juhus, õnnelik kokkusattumus, et ei juhtunud kõige õudsem asi, mis oleks võinud juhtuda. Kõik eeltingimused olid selleks olemas, ainult ime aitas tragöödiat vältida,» lausus ta.

Tema sõnul näitab intsident, et Balti riikide taevas patrullivatel NATO pilootidel on kehv ettevalmistus. Lisaks oli Korotšenko üllatunud, et Tallinnast tulnud ametlik reaktsioon oli nii rahulik.

«See on hädaolukord. Eesti inimesed ja sel hetkel Baltimaade kohal reisilennukites viibinud inimesed peaksid mõistma, et täielik ime päästis sajad inimelud,» väitis Korotšenko.

Ta jätkas süüdistustega NATO suunas ning väitis, et rahvusvaheline kogukond peaks juhtumi peale otseses mõttes kisa tõstma ning kutsuma üles läbi viima avatud ja läbipaistvat juurdlust. «NATO on näidanud, et ta suudab käituda tööriistana, mille abil tsiviillennukeid alla tulistada,» väitis Korotšenko.

Tasub meenutada, et 2014. aastal tulistati Ukraina kohal Venemaa Buk-M1 raketisüsteemi kasutades alla Malaysian Airlinesi lend MH17. Uurimisraporti kohaselt on Venemaa relvajõud MH17 allatulistamisega otseselt seotud.

Korotšenko jätkas: «Rakett on kõrgendatud ohuga objekt, see on hävitamiseks mõeldud relv.» Rakett võis õhus plahvatada, aga tema sõnul ei ole teada, kuidas see kindlaks tehti. «NATO poolt näidatud segadust arvestades võis juhtuda ükskõik mis,» väitis ta.

Tema hinnangul toimunuks raketi Venemaa õhuruumi sattumise korral ohtlik sõjaline intsident, millele järgnenuks tagajärjed. «Arvan, et järgmisel NATO-Venemaa nõukogu kohtumisel peaks Moskva nõudma alliansilt kõiki detaile vahejuhtumi kohta ning tagama adekvaatse turvalisuse taseme,» lõpetas Korotšenko.

Täna päeval teatas RIA Novosti Postimehele viidates, et raketti otsitakse endiselt. Lisaks teatati Läti kaitseväe avaldusele tuginedes, et Eesti ei palunud Lätilt abi raketi otsimisel ning see ei saanud Läti territooriumile lennata.

Intsidendist oli juttu ka propagandakanalites Sputnik ja RT. Sputnik raadiole andis kommentaari CIS-EMO monitooringuorganisatsiooni analüütik Stanislav Bjošok, kes esitles teooriat sellest, kuidas Venemaa kavatsetakse süüdi lavastada.

RIA Novosti artikkel analüütiku sõnavõtust. FOTO: Kuvatõmmis

Tema arvates peetakse Venemaad ajalooliseks vaenlaseks ning Eesti arvates on NATO julgeoleku tagajaks. «Kui liitlased sellise vea teevad, siis see antakse andeks, sest nad on liitlased. Kui Venemaa midagi sellist kogemata teeks, loetaks seda agressiooniks.»