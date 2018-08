Eksperdid: Iraan võib vastata USA sanktsioonidele küberrünnakutega

Samas ütles Iraani revolutsioonikaardi eliitüksuse Quds juht Qassam Suleimani juulis, et Iraan on võimeline pidama asümmeetrilist sõda. See võib hõlmata ka küberrünnakuid.

«Arvan, et on hea võimalus, et Iraan kasutab kübervahendeid. Ilmselt mitte rünnakuks, mis on nii hävitav, et see killustab selle (Iraani) järelolevad sidemed Euroopaga, kuid ma lihtsalt ei usu, et iraanlased arvavad, et selle tegemisega kaasneksid erilised kulud,» lausus Roule.