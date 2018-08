Trumpi peastrateeg plaanib ELile surmahoopi

Bannon teatas eelmisel kuul, et soovib luua omamoodi parempopulistlikku alternatiivi filantroop George Sorose Avatud Ühiskonna Fondile, mis on tegelenud 25 aastat liberaalsete algatuste toetamisega. Bannoni plaan näeb ette Liikumise nime kandva ühenduse loomist, mis koondaks enda alla Euroopa parempoolseid parteisid ning pakuks võrgustikule küsitlusteenuseid ja nõuandeid valijatega suhtlemise ning andmete kasutamise kohta. Ühenduse eesmärk on jõuda kolmandiku suuruse häälteenamuseni tuleva aasta mais Euroopa Parlamendi valimistel.