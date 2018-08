Ignorantset Brasiiliat šokeerisid kaadrid surmaga lõppenud koduvägivallast

22. juulil turvakaameratele jäänud must-valged kaadrid jõudsid vaatajate ette läinud pühapäeval populaarses saates Fantástico ning pole sestsaadik sealt kadunud. Häirivad salvestised on väljakutse Brasiilia tõekspidamisele, et mehe ja naise vahelisse tülli nina ei topita.

Lisaks käivitas see üleriigilise debati koduvägivalla küsimuses. Pea kolmandik naistest Brasiilias ütlevad, et on pidanud vägivalda taluma. 2017. aastal läbi viidud uuringust selgus, et enam kui pooled väärkohtlejatest on naiste praegused või endised partnerid.

«Video peegeldab vägivallataset, mida meiegi dokumenteerinud oleme,» ütles inimõigusorganisatsiooni Human Rights Watch (HRW) Brasiilia üksuse direktor Maria Laura Canineu. «Brasiilia peab õppima, et suur osa neist juhtumitest on ennetatavad. Mõrv leiab väga harva aset esimese vägivallajuhtumi korral.»

Kaadritest on samuti näha, kuidas ründaja Luís Felipe Manvailer üritab liftiga parklasse sõites sealt verejälgi pühkida. Seejärel sõidab ta veidi enne politsei saabumist minema. Siiski õnnestus ametivõimudel ta kiiresti tabada ja on nüüd abikaasa Tatiane Spitzneri mõrvas süüdistatuna uurimise all.

Manvailer väidab, et Spitzner hüppas rõdult ise alla.

Üks šokeerivamaid asjaolusid video puhul on need 15 minutit, mida pealtvaatajad ei näinud. Selle aja jooksul peks ja võitlus jätkusid ning naabrid kuulsid seda kõike ning naise meeleheitlikke appikarjeid pealt.

Spitzner ja Manvailer abiellusid 2013. aastal. Ametivõimude sõnul pole mehe vastu varem ühtki kaebust esitatud. Spitzner sõbranna aga ütles, et leidis tihti naise kätelt sinikaid.

Šokeeritd brasiillased on avaldatud salvestiste järelkajana asunud sotsiaalmeedias üleskutseid tegema koduvägivalda mitte ignoreerida.

Canineu märkis, et Brasiilia probleem ei seisne vajalike seaduste puudumisel, et vägivallatsejad vastutusele võtta. «Probleem on selles, et seda ei kasutata.»