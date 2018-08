Vene meedia: raketi kukkumine Vene poolele olnuks ohtlik

«Kui see rakett oleks kukkunud Vene Föderatsiooni territooriumile, olnuks see tõsine intsident,» märkis Murahhovski kolmapäeval Interfaxile. «Need lendavad seal juba mitu aastat. Ja pole ka nagu suured jõud. Lendaks nad lihtsalt niisama, kuid nad lendavad lahingrakettidega pardal. See kujutab endast alati ohtu.»

Murahhovski sõnul oli ilmselt tegemist piloodi eksimusega. «Tõenäoliselt oli see inimlik tegur. Ei usu, et see olnuks ettekavatsetud. Ilmselt ajas lendur segi mingid tegevuse algoritmid. Ta tegutses valesti, põhjustades raketilasu ilma, et oleks sihtmärki tuvastatud,» märkis ta, lisades, et rakett lendas välja juhitamatuna.