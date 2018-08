Saudi Araabias sai raketiplahvatuses surma inimene ja veel 11 haavata

"Õhutõrjetule tagajärjel plahvatas rakett enne sihtmärgile jõudmist, kuid see juhtus elurajooni kohal ja tükkidega said pihta 12 inimest, kellest üks suri," täpsustati Saudi Araabia juhitud koalitsiooni teadaandes.

Saudi Araabia juhitav koalitsioon, mida toetab ka USA, on viimase kahe aasta jooksul ikka ja jälle teatanud otsustavatest võitudest pühasõdalaste vastu Jeemenis, mille tulemusena on terrorivõrgustik Al-Qaeda nende tugialadelt välja löödud ja nende võime lääneriike rünnata purustatud.

Ütlemata on aga jäetud, et suur osa neist võitudest saavutati ainsatki lasku tegemata.

Põhjuseks on koalitsiooni salakokkulepped al-Qaeda kohaliku haru võitlejatega, kellest osa on saanud raha linnadest ja asulatest lahkumise eest, teistel on aga lubatud taanduda, võttes kaasa relvad ja rüüstamise tulemusena saadud rahahunnikud, selgus nädala alguses uudisteagentuuri Associated Press uurimusest.