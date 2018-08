USA politsei kahtlustatab meest laste ettevalmistamises rünnakuteks

Nälginud lapsed elasid kohutavates oludes klaasikildude ja mustuse keskel. Ühtlasi avastati sündmuskoha lähedalt ühe väikelapse laip.

Kohtutoimikutest selgus, et ühe poisi uute kasuvanemate sõnul oli mees õpetanud last kasutama automaatrelva, et valmistada teda ette koolirünnaku sooritamiseks.

USA politsei viis New Mexico osariigis eelmisel nädalal läbi operatsiooni hambuni relvastatud meeste vastu, et päästa 11 last, keda nad räpases urkas näljas hoidsid. Operatsioon sai Georgia osariigist Jonesborost, kus 39-aastasele Wahhajile esitati kõigepealt süüdistus oma kolmeaastase poja emalt röövimises.

Otsingud viisid edasi New Mexico Taosi maakonda, kust leiti rehvidest ja muldrinnatisest ümbritsetud lagane krunt, kus Wahhaj hoidis koos täisealise Lucas Morteniga 11 last, kes elasid politsei sõnul kõige troostitumates tingimustes ja suurimas viletsuses, mida nad kunagi on näinud.

Kohta jälgiti Föderaalse Juurdlusbüroo (FBI) abiga, kuid esialgu ei suudetud leida põhjendust sisenemisele. Siis aga edastas üks Georgia detektiiv New Mexico politseile "urkast" saadetud sõnumi: «Me nälgime, meil ei ole toitu ega vett.»

Operatsiooni planeeriti hoolikalt, sest teati, et kaks meest on hambuni relvastatud. Kõik sujus siiski verevalamiseta ning Wahhaj ja Morten võeti kinni.

«Ainus toit, mida me seal nägime, oli paar kartulit ja karp riisi räpases treileris,» kirjeldas operatsioonist osa võtnud politseinik. «Aga kõige ootamatum ja südantlõhestavam oli see hetk, kui meie meeskond leidis tervelt viis täiskasvanut ja 11 last, kes nägid välja nagu kolmanda maailma põgenikud.»

Teiste hulgas oli kolm naist, kes ilmselt on laste emad.